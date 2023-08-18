Минкультуры Украины закрыло Киево-Печерскую лавру для студентов Киевской духовной академии

Они приравниваются к посетителям, сообщает Союз православных журналистов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) находиться на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

В приказе, фото которого опубликовал СПЖ в своем Telegam-канале, Минкультуры в лице директора музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко запретило студентам, преподавателям и сотрудникам КДАиС пребывать на территории лавры, так как они приравниваются к посетителям. Ранее руководство музея-заповедника закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря.

11 августа Остапенко заявил, что вопрос о нахождении КДАиС на территории лавры "будет решаться на государственном уровне".

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с Украинской православной церковью (УПЦ). 4 июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды между Киево-Печерской лаврой и музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы.