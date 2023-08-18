В МИД Молдавии подтвердили запрет на въезд в Россию для депутатов парламента

Среди них 18 депутатов Партии действия и солидарности, а также глава Ассоциации независимой прессы Петр Маковей и замглавы Пограничной полиции Олег Букэтару

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Россия в ответ на требование Молдавии сократить персонал посольства в Кишиневе запретила въезд на свою территорию нескольким депутатам от правящей в республике Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров.

"Запрет на въезд в Россию получили 20 граждан Молдавии. Среди них 18 депутатов ПДС, а также глава Ассоциации независимой прессы Петр Маковей и замглавы Пограничной полиции Олег Букэтару", - сказал он.

Ранее портал "Свободная Европа" (подразделение "Радио Свобода/Свободная Европа", признано в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на свои источники в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщил, что Россия уведомила молдавского посла Лилиана Дария о запрете на въезд в страну для ряда депутатов ПДС.

В пятницу посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где его информировали о решении Москвы в качестве ответной меры закрыть въезд в страну ряду официальных лиц республики. На Смоленской площади отметили, что дипломату "заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".

В понедельник Кишинев покинули 45 работников посольства России. Молдавская сторона потребовала сократить штат представительства до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность была доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснял якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение Молдавии стало продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркивал, что подобные шаги по дипломатическим правилам не остаются без ответа.