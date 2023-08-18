CNN: несколько человек в Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ресурсов

По мнению неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, эти атаки "не достигли какого-то решительного результата"

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Несколько представителей администрации США полагает, что атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации США.

По мнению неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, эти атаки "не достигли какого-то решительного результата". "Было бы, пожалуй, лучше, если бы они сосредоточились на контрнаступлении", - приводит телеканал слова источника.

Несколько других представителей администрации разделяют это мнение и считают, что атаки по Крыму в лучшем случае отвлекают внимание России, а в худшем - "являются тратой ценных ресурсов" в рамках стратегии, которая привела к чрезмерному растягиванию сил Украины между разными направлениями атаки.