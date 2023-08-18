В Киеве заявили, что "формулу мира" Зеленского поддержали 63 страны

Обсуждение плана Киева с послами этих стран состоялось 18 августа, в центре внимания были вопросы экологии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского на сегодняшний день поддержали 63 страны. С таким утверждением выступил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Каждую неделю растет количество стан, которые присоединяются [к "формуле мира" Зеленского]. На сегодняшний день уже 63 страны", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Ермак добавил, что в пятницу состоялось обсуждение плана Киева с послами этих стран. В частности, в центре внимания были вопросы экологии.

Кроме того, по его словам, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе, на сегодняшний день присоединились 25 стран.

8 августа офис главы украинского государства опубликовал на своем сайте документ, посвященный плану по урегулированию, который продвигает Киев. В документе отражены такие положения, как необходимость обеспечения продовольственной безопасности. Сделать это предлагается за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу. Также план предполагает мероприятия по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется вопросам "восстановления территориальной целостности Украины" и гарантий безопасности. В Киеве рассчитывают, что они будут обеспечены юридически обязывающими документами, а также "собственными оборонными возможностями".

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.