Индийский МИД сообщил о деталях предстоящего визита Моди на саммит БРИКС

На полях саммита у премьера Индии пройдут двусторонние встречи с другими лидерами группы

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе 15-го саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге 22-24 августа проведет несколько двухсторонних встреч и примет участие в специальном мероприятии "БРИКС - Африка и диалог БРИКС плюс". Об этом сообщил в своем пресс-релизе индийский МИД.

"Саммит [БРИКС] предоставит возможность проанализировать ход реализации инициатив, выдвинутых группой, и определить будущие направления деятельности", - заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве. В МИД Индии напомнили, что саммит в Йоханнесбурге станет первой очной встречей лидеров объединения с 2019 года.

На полях саммита БРИКС у Моди пройдут двусторонние встречи с другими лидерами группы, отмечает ведомство.

Премьер также примет участие в специальном мероприятии "БРИКС - Африка и диалог БРИКС плюс", которое пройдет уже после саммита группы.

После ЮАР Моди 25 августа посетит Грецию. Это будет первый визит главы индийского правительства в эту страну за последние 40 лет. "Премьер-министр проведет переговоры с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления отношений. Кроме того, он встретится с бизнес-лидерами обеих стран, а также с представителями индийской диаспоры в Греции", - заключили в МИД Индии.