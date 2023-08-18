Пентагон заявил, что подготовка украинских экипажей F-16 может занять до пяти лет

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил, что передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет, при этом передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

В марте он подчеркивал, что передача истребителей не станет переломным моментом в конфликте на Украине. Генерала спросили, продолжает ли он придерживаться этой точки зрения. "Это все еще моя точка зрения", - ответил он.

"Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. <...> Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей", - добавил командующий ВВС.

По его словам, для подготовки к пилотированию F-16 понадобится несколько лет. "Кроме того, получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье. Некоторые системы вооружений можно освоить довольно быстро. Но такие [системы], как F-16, требуют времени. Так, чтобы сформировать пару эскадрилий F-16 и обеспечить их достаточно высокую готовность и профессионализм, может понадобиться четыре или пять лет", - пояснил Хекер. "Я думаю, в краткосрочной перспективе это (передача Киеву истребителей - прим. ТАСС) поможет лишь немного, это не панацея", - заключил генерал.

США одобрили планы Нидерландов и Дании по передаче истребителей F-16 Киеву, когда будет завершена подготовка украинских пилотов. Обучение организовано двумя европейскими странами. Украина уже давно добивается от западных государств поставок F-16. Нидерланды и Дания дали свое принципиальное согласие, однако для передачи самолетов было необходимо разрешение американских властей.

Как отметил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.