Премьер Болгарии предложил кадровые перемены в МВД после убийства известного бизнесмена

Алексея Петрова застрелили в окрестностях Софии

СОФИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков провел совещание руководителей специальных служб страны в связи с убийством известного болгарского бизнесмена, бывшего сотрудника специальных служб и бывшего кандидата на пост президента республики Алексея Петрова, застреленного в окрестностях болгарской столицы. По итогам совещания премьер предложил принять решение о замене главного секретаря МВД Петара Тодорова и обеспечить координацию работы спецслужб. Заявление премьер-министра транслировал телеканал BTV.

"Во время обсуждения ситуации стало ясно, что есть внутренняя проблема в МВД, которая связана с работой главного секретаря. На практике глава МВД с ним не работает, он не испытывает к нему доверия и считает, что есть проблемы, которые возникли еще перед тем, как к работе приступила нынешняя команда", - сказал Денков. Глава правительства поручил министру подготовить доклад о необходимости смены главного секретаря МВД, уточнив, что решение будет принято правительством в течение недели и передано на утверждение президенту страны. Также он подчеркнул необходимость эффективной координации работы МВД, спецслужб и прокуратуры.

Покушение на Петрова произошло 16 августа в горах, в окрестностях Софии, где он совершал прогулку в сопровождении трех личных охранников, которые, однако, в момент покушения находились от него на расстоянии около 100 м. По неофициальным данным, Петров получил два огнестрельных ранения, оказавшихся смертельными, также ранения получила сопровождавшая его женщина, угрозы ее жизни нет. Других официальных подробностей происшествия не приводится.

В МВД Болгарии для расследования преступления сформирован оперативный штаб.

Петров был известным бизнесменом, занимался вопросами корпоративной безопасности и антитеррора. Работал в специализированном отряде по борьбе с терроризмом, был советником Государственного агентства национальной безопасности. Был кандидатом на пост президента. Преподавал в университете. Был президентом федерации карате. В 2002 и 2015 году он пережил два покушения.