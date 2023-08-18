Эксперт: возможная смена власти в Аргентине ставит под сомнение ее присоединение к БРИКС

По словам корреспондента издания Globo Марселу Ниниу, либертарианец Хавьер Милей скептически настроен относительно присоединения Буэнос-Айреса к "пятерке"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 августа. /ТАСС/. Перспектива избрания либертарианца Хавьера Милея президентом Аргентины на октябрьских выборах главы государства ставит под сомнение присоединение этой южноамериканской республики к объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в ближайшей перспективе. Такое мнение приводит в своей колонке в газете Globo корреспондент издания в КНР Марселу Ниниу.

"Тень Милея может лишить Аргентину места в первых рядах [на присоединение к БРИКС], а также отложить в долгий ящик уже начатый процесс вхождения страны в состав Банка БРИКС как минимум до 22 октября", - пишет он. "С Милеем во главе государства ситуация кардинально изменится, как для Бразилии, так и для остальных участников БРИКС, начиная с Китая", - полагает он, отмечая, что, исходя из заявлений аргентинского либертарианца, касающихся вопросов внешней политики, можно прийти к выводу, что тот и сам скептически настроен относительно присоединения Буэнос-Айреса к "пятерке".

"С другой стороны, включение Аргентины [в формат БРИКС] вынудит Милея присоединиться против его воли, однако это сомнительная ставка", - считает журналист.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых были определены кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) неожиданно получил либертарианец Хавьер Милей, которому опросы прогнозировали третье или четвертое места. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики Аргентины Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Ведущий оппозиционный альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах по итогам голосования будет представлять экс-министр безопасности Патрисия Буллрич.

В нескольких интервью Милей заявлял, что "не будет заключать соглашения с коммунистами", говоря о Китае. Приоритетными партнерами для Аргентины он считает США и Израиль.