На Украине заявили, что не смогут в срок создать мемориальное кладбище в Киеве

На территории Быковнянского леса, где запланировано разместить кладбище, находятся захоронения жертв репрессий, которые могут содержать еще не обнаруженные останки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мемориальное военное кладбище, для организации которого был выделен участок земли у поселка Быковня на восточной окраине Киева, не удастся создать в запланированные сроки. Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

"Создание мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в заявленные кратчайшие сроки невозможно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минкультуры пояснили, что на территории Быковнянского леса, где запланировано разместить мемориальное кладбище, находятся захоронения жертв репрессий. Эта территория, добавили в ведомстве, полностью не исследована и может содержать еще не обнаруженные останки. "Выбранный участок требует основательного археологического исследования, включая тщательные поисковые и эксгумационные работы и определение места захоронения вновь обнаруженных останков", - говорится в сообщении.

В апреле Киевский горсовет принял решение выделить участок земли в поселке Быковня для создания мемориального военного кладбища. Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, город выделит участок в 8 га земли, а правительство Украины - примыкающие к нему 80 га. Таким образом, общая площадь мемориального кладбища достигнет почти 90 га.

До этого правительство Украины предлагало отвести под такое кладбище территорию в районе Лысой горы на юге Киева, горсовет поддержал эту идею, но она не нашла поддержки у горожан.