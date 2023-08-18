Конгресс в Минске призвал мир сплотиться в борьбе с возрождающимся фашизмом

По мнению участников Международного антифашистского конгресса, так называемые западные демократии в угоду своим интересам уже переписали историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, а при непосредственной поддержке Запада нацисты пришли к власти на Украине

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Участники состоявшегося в Минске пленарного заседания II Международного антифашистского конгресса приняли резолюцию, в которой призвали международное сообщество сплотиться в борьбе с фашизмом и нацизмом, так как эти идеи возрождаются во многих странах, прежде всего на Западе.

"Новая эпоха испытаний вновь настойчиво требует единства действий всех людей доброй воли в битве с возрождающимся фашизмом. Сплотимся в этой священной борьбе во имя достойного будущего человечества! Не дадим развязать Третью мировую войну!" - говорится в резолюции съезда.

Характер нацизма

На конгрессе констатировано, что человечеству вновь приходится сталкиваться с возрождением наиболее бесчеловечных идеологий и практик, попыткой реванша самых деструктивных сил. "Идеи фашизма и его крайней агрессивной формы - нацизма - находят новых последователей во многих странах мира, прежде всего в странах Запада и США", - указано в документе.

В нем отмечено, что западные политические элиты вопреки интересам своих народов насаждают систему глобальной диктатуры. "Неофашизм и неонацизм сегодня приобретают крайне изощренный характер, реализуясь в формах неолиберализма. Современное здание американского прогрессивизма, называемое либерализмом, фактически стоит на фундаменте фашизма и является его проявлением", - говорится в резолюции.

Так называемые западные демократии, указали авторы документа, в угоду своим интересам уже переписали историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, а при непосредственной поддержке Запада нацисты пришли к власти на Украине. "Киевский режим развязал полномасштабную войну против собственного народа. Проводимая российскими вооруженными силами специальная военная операция на Украине имеет своей целью демилитаризацию и денацификацию Украины, недопущение превращения соседней страны в источник постоянной военной опасности", - подчеркивается в резолюции.

"Изощренный сценарий государственного переворота коллективный Запад во главе с США пытался реализовать и в Беларуси в 2020 году, стремясь перевести страну под внешнее управление и превратить ее в антироссийский плацдарм. Вполне закономерно, что тогда в качестве символа протестов антигосударственные силы использовали символику предателей, находившихся на службе у немецко-фашистских захватчиков в годы войны", - указывается в документе.

Трибунал по Украине

На фоне острой необходимости борьбы с неофашизмом конгресс призвал международное сообщество к объективной оценке событий в странах, где возрождается фашистская идеология, политические партии и общественные организации - к объединению в Единый международный антифашистский фронт, а представителей СМИ - к объективному освещению ситуации и осуждению любых проявлений фашизма. Участники конгресса считают важным с неуклонной твердостью разоблачать авторов фальсификаций истории и западных политиков, принимающих решения о пересмотре итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

"Совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма, содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины, активно выявлять и вводить в общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил", - призвал антифашистский конгресс.