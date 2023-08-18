Украина и Румыния планируют открыть новые КПП на границе

Киев и Бухарест будут рассматривать возможность внедрения скоординированного пограничного контроля, чтобы упростить транзит товаров, отметил украинский премьер Денис Шмыгаль

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украина и Румыния намерены открыть дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) на общей границе. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку в Бухаресте.

"Планируем открывать новые пункты пропуска вдоль нашей общей границы для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения. Также намерены развивать к ним подъездные пути, железнодорожную инфраструктуру, внедрять механизмы управления дорожным движением для уменьшения пробок, упрощать пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Киев и Бухарест будут рассматривать возможность внедрения скоординированного пограничного контроля, чтобы упростить транзит товаров.

Также, отметил Шмыгаль, премьеры договорились содействовать перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии. По его словам, стороны будут активизировать сотрудничество в дунайском регионе, чтобы максимально использовать возможности существующей портовой инфраструктуры, и привлекать инвестиции в ее развитие.

В ходе визита Шмыгаля румынский и украинский премьеры подписали политическую декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества в обеспечении надежного транзита товаров с Украины, соглашение о взаимном признании документов об образовании и соглашение об открытии нового КПП "Сигетул-Мармацией - Белая Церковь". В свою очередь Чолаку, выступая на совместной пресс-конференции, выразил надежду, что через Румынию будет проходить транзитом свыше 60% экспорта украинских зерновых.

КПП и вопросы транзита

На украинско-румынской границе действуют несколько КПП, часть из них - для пешего пересечения и легковых автомобилей. В ноябре 2022 года был открыт пропускной пункт "Красноильск (Украина) - Викову-де-Сус (Румыния)", который рассчитан на пропуск коммерческих грузов, но пока не заработал в полную силу. Оформление грузов возможно только на КПП "Дяково (Украина) - Халмеу (Румыния)" и "Порубное (Украина) - Сирет (Румыния)". В феврале открылся новый пункт "Дяковцы (Украина) - Раковец (Румыния)", однако пока он также не обслуживает фуры.

После прекращения действия зерновой сделки власти Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают увеличить экспорт своей агропродукции, используя европейскую железнодорожную инфраструктуру, а также автомобильные перевозки. Также в Киеве рассматривают возможность увеличения транзита через порты Дуная.