В Швеции изучат возможность отказа разрешать акции с сожжением Корана

Об изменении Закона об общественном порядке речи не идет, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение назначить комиссию для изучения вопроса о возможности отказа в разрешении на акции с сожжением Корана. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В нем напоминается, что ситуация в области политики безопасности ухудшилась, существует высокая вероятность террористической угрозы, а развитие событий затрагивает внутреннюю и внешнюю безопасность страны. "Угрозы Швеции как стране, шведскому обществу в целом, шведским интересам за рубежом и шведам за границей исходили от ряда акторов после ряда демонстраций в Швеции, - отмечено в сообщении. - Это представляет серьезную угрозу как для отдельных людей, так и для общества и нашей демократии. На этом фоне может возникнуть необходимость внесения изменений в положения об общих собраниях".

Комиссия должна будет проанализировать содержание конституционного Закона об общественном порядке на предмет возможности учета интересов национальной безопасности при выдаче разрешения на проведение общественных собраний, а также возможность "отказа в разрешении, определения условий для проведения собрания, как, например, указания другого места, а также прекращения собрания".

Об изменении самого закона речи не идет. Дополнения к нему могут иметь временный характер и касаться только иностранных граждан. К изучению вопроса будет привлечена парламентская референтная группа, куда войдут представители всех парламентских партий.

В дискуссионной статье в газете Dagens Nyheter лидеры трех правительственных партий - премьер-министр Ульф Кристерссон (Умеренная коалиционная партия), Эбба Буш (Христианско-демократическая партия) и Юхан Перссон ("Либералы") - отмечают, что некоторые предложения, поступающие в ходе дискуссий на фоне сожжений Корана, означают ограничение свободы слова, а это - неправильный путь. "Правительство в текущем режиме рассматривает необходимость дополнительных мер, а также анализирует правовую ситуацию на предмет оправданности изменения законодательства", - говорится в статье.

Позиция популистов

Лидер популистской партии "Шведские демократы" Йимми Окессон уже выступил с критикой решения правительства. "Шведские демократы" сожалеют по поводу решения правительства продолжить рассмотрение предложения об изучении возможности ограничений свободы мнений в Законе об общественном порядке. Хотя это и не является неожиданностью. Мы уже ведем некоторое время интенсивные дискуссии с правительственными партиями. Мы представили как принципиальные возражения, основанные на важности непоколебимой свободы слова, так и возражения юридическо-технического характера по поводу различных проектов директивы", - написал он в своем комментарии, добавив, что его партия "никогда не согласится с тем, чтобы приспосабливаться под давлением со стороны исламистов и диктатур".

По его словам, в этом вопросе его партия будет находиться в оппозиции к правительству, "решившему начать изучение вопроса [Закона об общественном порядке] без нашей поддержки".