DPA: Шольца освистали во время предвыборного мероприятия в центре Мюнхена

По данным агентства, еще до выступления главы правительства обстановка на площади была крайне напряженной

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был освистан во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое прошло на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, еще до выступления главы правительства обстановка на площади была крайне напряженной. Криками и свистом многие из присутствовавших пытались нарушить спокойный ход мероприятия. Различные организации, прежде всего из правого спектра, в частности партия "Альтернатива для Германии", призвали к протестным демонстрациям в центре города. Некоторые участники держали плакаты с надписями, призывающими прекратить поставки вооружений Киеву.

Полиция установила ограждения на Мариенплац и тщательно проверяла всех проходящих на мероприятие СДПГ. Правопорядок обеспечивали более 200 сотрудников правоохранительных органов.

Сразу в начале своего выступления Шольц выступил в защиту проводимой его кабмином политики по отношению к Украине, в том числе поставок оружия. Он назвал правильным решение о поддержке Киева. "Сюда относятся и поставки оружия", - сказал канцлер, отметив, что правительство якобы тщательно проверяет каждый запрос с тем, чтобы не произошло обострения в отношениях России и НАТО.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии состоятся 8 октября 2023 года и, как ожидается, станут настоящим испытанием для правящих партий (СДПГ, "зеленые" и свободные демократы) на фоне энергетического кризиса и высокой инфляции в стране, а также дискуссий о военной поддержке Украины.