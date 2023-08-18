Зеленский одобрил создание парка на месте бывшей резиденции Януковича "Межигорье"

Закон предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения площадью 138,6 га

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании национального парка на месте государственной резиденции "Межигорье" под Киевом, которую ранее занимал его предшественник Виктор Янукович. Соответствующие сведения размещены на сайте Верховной рады.

Документ предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,6 га. Управлять им будет специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В июле 2022 года министр кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщал, что "Межигорье" реорганизуют в общественный парк. После государственного переворота на Украине в 2014 году Генпрокуратура возбудила дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными документы, по которым недвижимость исключили из госсобственности. Высший антикоррупционный суд Украины в октябре 2021 года заочно арестовал Януковича по этому делу, а 10 октября того же года по этому делу суд заочно арестовал и сына Януковича Александра.

14 декабря 2022 года суд на Украине изъял все имущество Януковича в пользу государства. В марте 2023 года кабмин передал конфискованные активы экс-президента в управление Фонда государственного имущества Украины.