В Южной Корее указали на необходимость укрепить основы сотрудничества с США и Японией

Президент республики Юн Сок Ёль отметил, что в ходе трехсторонней встречи надеется детально обсудить вопросы усиления взаимодействия между странами

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Трехстороннему сотрудничеству Республики Корея, США и Японии нужна более прочная институциональная основа. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в начале трехстороннего саммита с лидерами США и Японии в Кэмп-Дэвиде.

"Существует необходимость в укреплении институциональной основы для дальнейшего наращивания трехстороннего сотрудничества Республики Корея, США и Японии", - привело агентство Yonhap слова президента. Он также сказал, что сторонам следует укрепить приверженность сотрудничеству при реагировании на "вызовы, которые угрожают региональной безопасности".

По его словам, трехсторонний саммит войдет в историю как день, в который была укреплена институциональная основа трехстороннего сотрудничества. Он добавил, что надеется детально обсудить вопросы усиления взаимодействия между странами.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и Юн Сок Ёль проводят встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Также это станет первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий.