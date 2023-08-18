В Молдавии вступило в силу решение о создании центра по борьбе с дезинформацией

Согласно документу, новое учреждение будет заниматься разработкой и внедрением мер, необходимых для обеспечения безопасности информационного пространства

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Закон о центре стратегических коммуникаций и борьбе с дезинформацией, который был предложен президентом Молдавии Майей Санду, вступил в силу после официального обнародования.

Согласно документу, новое учреждение будет заниматься разработкой и внедрением мер, необходимых для обеспечения безопасности информационного пространства. Его выводы будут носить рекомендательный характер, однако ведомство имеет право обращаться в правоохранительные органы. Руководителя центра будет назначать парламент по предложению президента.

Как заявила ранее Санду, работа ведомства будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.

Оппозиция обвинила президента и контролирующую парламент Партию действия и солидарности в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал инициативу президента аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.

Ранее в Молдавии были запрещены оппозиционные телеканалы, производились аресты среди политиков. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне по запросу правительства была запрещена Конституционным судом.