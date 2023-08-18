В Швеции изучают основания для нахождения в стране организатора акций сожжения Корана

По данным телеканала SVT, Салван Момика возвращался в Ирак несмотря на его утверждения, что в этой стране его жизнь подвергалась смертельной угрозе

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Миграционное управление Швеции изучает основания для нахождения гражданина Ирака Салвана Момики, устроившего несколько акций сожжения Корана, на территории королевства. Об этом сообщает телеканал SVT.

В распоряжении ведомства оказались фотоснимки, на которых Момика запечатлен с оружием в руках. В связи "новыми данными, поступившими от общественности", управление завело на фигуранта новое дело - по пересмотру изначально предоставленного статуса политического беженца. В июле, после первой акции с сожжением Корана, устроенной у стокгольмской мечети, оно инициировало вопрос о пересмотре его статуса беженца и отзыва вида на жительство. Манифестации Момика устраивал у стокгольмской мечети, посольства Ирака и у парламента, а последняя прошла у посольства Ирана.

Последовавшая реакция мусульманского мира способствовала возникновению угрозы безопасности и повышению уровня террористической угрозы как внутри Швеции, так и за ее пределами.

Как сообщает SVT, в четверг Момика был приглашен на встречу с представителями Миграционного управления, которая по соображениям безопасности проходила в здании полиции и продолжалась несколько часов. "Я могу подтвердить, что встреча имела место, однако раскрыть содержание разговора я не могу", - приводит телеканал слова пресс-секретаря Миграционного управления Еспера Тенгрута.

Телеканал также сообщает, что в соцсетях распространились видеозаписи, свидетельствующие о том, что Момика играл руководящую роль в христианской милиции, входившей в состав зонтичной шиитской организации, тесно связанной с Ираном. Сам Момика отрицает участие в военных действиях. Также есть вызывавший интерес шведских властей снимок, выложенный летом 2022 года самим же Момикой, где он запечатлен среди демонстрантов в Багдаде у здания парламента.

Это говорит о том, что он возвращался из Швеции в Ирак несмотря на свои утверждения, что в Ираке его жизнь подвергалась смертельной угрозе, но Момика настаивает, что фотография сделана до приезда в Швецию.