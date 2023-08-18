Представитель ООН отправился в Нигер на переговоры с военными

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Леонарду Сантош Шимао направился в Нигер для обсуждения с представителями военных урегулирования кризиса в стране. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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"В ближайшее время господин Шимао прибудет в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины (НССР), руководителями совета и другими заинтересованными сторонами. Он остается в контакте с представителями стран ECOWAS, заинтересованными сторонами в Нигере и другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования ситуации в Нигере", - сказал он.