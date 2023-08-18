Глава МИД Франции призвала Китай обсудить с Россией прекращение конфликта на Украине

Катрин Колонна также заявила о необходимости продолжения усилий по борьбе с последствиями украинского конфликта для глобальной продовольственной безопасности

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И призвала Пекин оказать влияние на Россию с целью убедить отказаться от проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила в пятницу вечером пресс-служба МИД Франции.

"Министр заявила, что Китай должен сыграть важную роль в том, чтобы убедить Россию прекратить агрессивную войну и соблюдать нормы международного права", - говорится в заявлении. Колонна также заявила о необходимости продолжения усилий по борьбе с последствиями украинского конфликта для глобальной продовольственной безопасности.

Помимо Украины министры обсудили ситуацию в Нигере и в Нагорном Карабахе. По поводу Нагорного Карабаха на набережной Орсе не приводят подробностей беседы. В контексте же военного переворота в Нигере глава французской дипломатии вновь заявила о решительном осуждении со стороны Франции действий мятежников. Также, по ее словам, Париж "поддерживает все усилия ECOWAS по восстановлению конституционного порядка вокруг президента [Нигера Мохамеда] Базума".