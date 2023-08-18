В Пакистане во время беспорядков разграбили почти 100 домов христиан и 19 церквей

Начальник местной полиции Усман Анвар заявила, что "такое насилие никогда не может быть оправдано"

ИСЛАМАБАД, 18 августа. /ТАСС/. 87 домов христиан и 19 церквей были разграблены во время связанных с обвинениями в богохульстве беспорядков в Пакистане. Об этом агентству Agence France-Presse (AFP) сообщила полиция.

"Произошедшие события трагичны. Такое насилие никогда не может быть оправдано", - прокомментировал агентству сложившиеся события начальник местной полиции Усман Анвар.

Нападения на пять христианских церквей произошли после того, как в соцсетях стали распространяться фото и видео сожженных страниц Корана с указанием на то, что это якобы сделали два члена местной христианской общины. После этого начались нападения на церкви.

Как отмечают местные СМИ, радикализация настроений мусульман в Файсалабаде, приведшая к погромам, произошла под влиянием инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции и Нидерландах.

По пакистанским законам, богохульство карается смертной казнью. Несмотря на то, что ни один человек в стране не был казнен по этой статье, с 1947 года, когда была провозглашена независимость Пакистана, по обвинениям в богохульстве и осквернениях Корана произошли расправы над 89 гражданами. Последнее убийство на почве религиозной нетерпимости произошло в Пакистане на прошлой неделе.