Шольц предупредил о возможном принятии неудобных решений из-за конфликта на Украине

По словам канцлера Германии, эта ситуация требует критического переосмысления реальности

ВЕНА, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине требует критического переосмысления реальности и готовности порой принимать неудобные решения.

"В конечном итоге нам всем предстоит адаптироваться к этой новой геополитической реальности и сделать необходимые выводы", - заявил Шольц на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером по итогам переговоров в Зальцбурге. "Эта война в Европе заставляет всех нас переосмыслить наши собственные представления, а иногда и быть готовыми принимать неудобные решения", - сказал глава правительства Германии. При этом он напомнил, что, "вопреки многолетнему принципу германской политики, ФРГ сейчас поставляет оружие в зону боевых действий".

Кроме того, Шольц в очередной раз заверил, что Германия "полна решимости вместе со своими партнерами и союзниками поддерживать Украину в политическом, финансовом и военном отношении до тех пор, пока это необходимо". "Кроме того, любая поддержка со стороны наших партнеров очень приветствуется", - добавил канцлер ФРГ.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. ФРГ является вторым поставщиком вооружений для Украины после США.