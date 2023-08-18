18 августа, 18:28,
обновлено 18 августа, 18:40

США, Япония и Южная Корея подтвердили приверженность полной денуклеаризации КНДР

США, Япония и Южная Корея подтвердили приверженность полной денуклеаризации КНДР, говорится в совместном заявлении. Три страны также создают новую рабочую группу для борьбы с киберугрозами Пхеньяна.

Вашингтон, Сеул и Токио привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий, отмечено в документе. В заявлении также сказано, что к концу 2023 года они начнут обмениваться данными о ракетных пусках КНДР в реальном времени.

Кроме того, США, Япония и Южная Корея намерены прилагать усилия, чтобы ядерное оружие больше никогда не применялось.

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Теги:
ЯпонияСШАКНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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