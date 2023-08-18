Член Палаты представителей обвинила Байдена в приближении США к третьей мировой войне

Марджори Тейлор-Грин считает, что этот сценарий возможен из-за передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент Джо Байден приближает Соединенные Штаты к третьей мировой войне путем передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Теперь Байден продает Украине F-16, приближая нас к третьей мировой войне. В то же время, при Джо Байдене в США сейчас находится более 1,6 млн нелегальных мигрантов с неудовлетворенными просьбами о предоставлении убежища", - отметила законодатель.

"Джо Байден работает на Украину, но ставит Америку на последнее место!" - заключила она.

США одобрили планы Нидерландов и Дании по передаче истребителей F-16 Киеву, когда будет завершена подготовка украинских пилотов. Обучение организовано двумя европейскими странами. Украина уже давно добивается от западных государств поставок F-16. Нидерланды и Дания дали свое принципиальное согласие, однако для передачи самолетов было необходимо разрешение американских властей.

Как отметил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.