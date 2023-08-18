18 августа, 18:39,
обновлено 18 августа, 18:47

США, Южная Корея и Япония договорились проводить ежегодные совместные учения

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония обязались по итогам саммита в США проводить ежегодные совместные учения с целью укрепления военного сотрудничества. Об этом говорится в распространенном агентством Yonhap совместном заявлении трех стран.

"Сегодня наши три страны объявляют о намерении проводить ежегодные <...> многоплановые трехсторонние учения на регулярной основе с целью наращивания наших скоординированных возможностей и укрепления сотрудничества", - отмечается в документе. 

Теги:
ЯпонияСШАРеспублика Корея
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