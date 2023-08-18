Вашингтон, Сеул и Токио обязались поддерживать Киев и вводить санкции против Москвы

США, Республика Корея и Япония полагают, что "важным уроком" конфликта на Украине "должна стать твердая воля международного сообщества к соблюдению принципов территориальной целостности, суверенитета и мирного разрешения споров"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония обязались по итогам саммита в США продолжать оказывать помощь Украине и вводить "жесткие санкции" против России за ее специальную военную операцию. Об этом говорится в распространенном агентством Yonhap совместном заявлении трех стран.

"Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводить скоординированные и жесткие санкции против России и ускорить снижение зависимости от российских энергоносителей", - сказано в документе. Вашингтон, Сеул и Токио полагают, что "важным уроком" конфликта на Украине "должна стать твердая воля международного сообщества к соблюдению принципов территориальной целостности, суверенитета и мирного разрешения споров".

"Мы подтверждаем нашу позицию, согласно которой отказ от этих основополагающих принципов где бы то ни было представляет угрозу для нашего региона. Мы едины в своем намерении добиться того, чтобы подобные вопиющие акты больше никогда не совершались", - говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль проводят встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. По ее итогам они проведут совместную пресс-конференцию. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.