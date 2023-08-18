Шольц заявил, что немецких военнослужащих на Украине нет и не будет

Канцлер Германии считает задачей своего правительства не допустить втягивания ФРГ в конфликт Москвы и Киева

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц видит задачу своего правительства в том, чтобы не допустить втягивания ФРГ в конфликт на Украине. Об этом он заявил во время подиумной дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

"Я стараюсь этого не допустить", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, нет ли угрозы того, что Германия будет втянута в конфликт. "Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат", - добавил канцлер.

"Мы будем поддерживать Украину и поставляем оружие, что является нарушением табу, ведь Германия в последние десятилетия за редким исключением не поставляла оружие в зоны конфликтов", - сказал канцлер. Он считает поставки оружия Киеву правильным решением, потому что, по его мнению, "Россия напала на соседнюю страну, чтобы присвоить себе ее территорию или большую часть, что неприемлемо".

В то же время, по его словам, при принятии каждого решения правительство ФРГ следило за тем, что делают союзники и не приведет ли то или иное решение к столкновению России и НАТО. "И это всегда было принципом", - подчеркнул канцлер. "Мы всегда взвешивали свое решение и продолжим это делать", - заявил Шольц. "Действия в одиночку не подходят Германии с ее историей", - указал Шольц. Он назвал правильным шагом передачу Киеву немецких танков Leopard только при условии, что американцы также поставят Украине свою технику.

Федеративная республика занимает после США второе место по объемам военной помощи Киеву. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении ее военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.