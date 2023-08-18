Вашингтон, Сеул и Токио выступили за развитие сотрудничества с АСЕАН

США, Республика Корея и Япония также обязались оказывать поддержку островным государствам Тихоокеанского региона

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония обязались по итогам саммита в США развивать сотрудничество с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении трех стран.

"Мы искренне подтверждаем центральную роль и единство АСЕАН, а также нашу поддержку региональной архитектуры под руководством АСЕАН", - говорится в документе. В заявлении подчеркивается, что Вашингтон, Сеул и Токио "намерены тесно сотрудничать с партнерами по АСЕАН". "Мы прилагаем совместные усилия для поддержания устойчивой энергетической сферы и обеспечения безопасности водных ресурсов и устойчивости к изменению климата в бассейне реки Меконг", - отмечается в заявлении. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония также обязались оказывать поддержку островным государствам Тихоокеанского региона.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль проводят встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. По ее итогам они проведут совместную пресс-конференцию. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.