Вместо того, чтобы участвовать в европейской милитаризации и сближении с НАТО, ирландскому правительству стоит использовать свой голос на международной арене для продвижения мира, считает представитель оппозиционной троцкистской партии "Люди важнее всего" Пол Мерфи

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих обращению с западными видами вооружений со стороны ирландских военных инструкторов является нарушением многолетней политики нейтралитета Ирландии. Такое мнение выразили несколько депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) республики.

"Предоставление базового обучения обращению с оружием украинским солдатам - это очевидное нарушение нейтралитета. Когда мы высказались против участия Ирландии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине на том основании, что речь идет о полноценном военном обучении, представители правительства заверили общественность, что ирландские солдаты будут задействованы исключительно в нелетальном инструктаже. Вместо того, чтобы участвовать в европейской милитаризации и сближении с НАТО, ирландскому правительству стоит использовать свой голос на международной арене для продвижения мира", - заявил депутат Пол Мерфи из оппозиционной троцкистской партии "Люди важнее всего", слова которого приводит газета The Irish Times.

Кроме того, независимый парламентарий Ниса Хуриган указала, что обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным навыкам и тактике представляет собой "серьезное уклонение от длительного обязательства по нейтралитету и поддержанию мира".

В свою очередь в Минобороны Ирландии заявили, что программы обучения украинских войск "не влияют на политику военного нейтралитета" республики. Как отметила The Irish Times, ирландские власти подробно обсуждали наполнение учебных модулей по подготовке украинских военнослужащих во избежание обвинений в нарушении нейтралитета страны. В конечном счете они решили отказаться проводить курсы по стрелковой подготовке ВСУ, но оставить в программе занятия по базовому обращению с вооружением.

Как напомнило издание, ранее Дублин официально не сообщал о том, что Ирландия будет принимать участие в программах военной подготовки ВСУ. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин неоднократно в публичных выступлениях говорил, что ирландские инструкторы участвуют исключительно в мирных программах обучения ВСУ, таких как разминирование местности и оказание медицинской помощи в условиях боя. На этом фоне партия "Люди важнее всего" опубликовала заявление, в котором обвинила правительство республики во лжи.