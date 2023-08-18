Reuters: Андерс Брейвик подал в суд на Норвегию за "экстремальную" изоляцию

По данным агентства, он обвинил государство в нарушении его прав человека

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Норвежский террорист Андерс Брейвик обвинил государство в нарушении его прав человека в связи с его содержанием в тюрьме и подал на него в суд. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Он подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции и не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников", - заявил агентству адвокат Брейвика. "В прошлом году его перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будут лучшие условия, и что он сможет встречаться с другими людьми", - добавил он.

В 2011 году ультраправый норвежский экстремист Андерс Брейвик совершил в Осло взрыв, а затем расстрелял участников молодежного форума на острове Утёйа. Тогда погибло 77 человек, более 150 получили ранения. Сейчас Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение.