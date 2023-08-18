США, Япония и Южная Корея договорились о сотрудничестве национальных лабораторий

Кроме того, стороны планируют укрепить трехсторонний диалог о сотрудничестве в области космической безопасности

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США, Япония и Республика Корея намерены укрепить сотрудничество в области науки и технологий, для этого стороны договорились о взаимодействии национальных лабораторий. Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении трех стран.

"Наряду с мерами по защите технологий мы будем поддерживать совместные научные и технологические инновации, в том числе за счет нового трехстороннего сотрудничества национальных лабораторий и расширения трехсторонних совместных исследований и разработок в области науки, технологий, инженерии и математики", - отмечается в документе.

Кроме того, стороны договорились укрепить трехсторонний диалог о сотрудничестве в области космической безопасности, в том числе в контексте угроз в космической сфере и ответственного использования космоса.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Также это стало первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий.