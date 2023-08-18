СМИ: саммит лидеров США, Республики Корея и Японии посвящен противодействию РФ, КНР и КНДР

Как сообщила газета South China Morning Post, реальные результаты саммита не будут такими значительными, как у других ключевых элементов выстраиваемой Белым домом в Индо-Тихоокеанском регионе геополитической архитектуры

ГОНКОНГ, 18 августа. /ТАСС/. Повестка трехстороннего саммита лидеров США, Южной Кореи и Японии в Мэриленде была во многом посвящена противодействию России, Китаю и КНДР. Об этом со ссылкой на неназванных "близких к администрации аналитиков" сообщила газета South China Morning Post.

Как заявили собеседники издания, трехстороннее сотрудничество, независимо от официальной риторики, "во многом посвящено Китаю, а также КНДР и России", так как трения в регионе усилились.

В то же время опрошенные газетой аналитики подчеркивают, что реальные результаты саммита не будут такими значительными, как у других ключевых элементов выстраиваемой администрацией президента США Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе геополитической архитектуры, таких как AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США, предусматривающий поставки австралийскому флоту атомных субмарин) или Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию).

Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Нынешний саммит стал первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий.