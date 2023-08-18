Вашингтон, Сеул и Токио выступили против действий Пекина в Южно-Китайском море

Стороны также подтвердили приверженность "международному праву, включая свободу судоходства и полетов" над акваторией региона

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония выступили по итогам саммита в США против приписываемого Китаю "опасного и агрессивного поведения" в Южно-Китайском море. Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении трех стран.

"Мы разделяем обеспокоенность действиями, противоречащими международному порядку, основанному на правилах, которые подрывают региональный мир и процветание. С учетом публично заявленной позиции каждой из наших стран в отношении опасного и агрессивного поведения Китайской Народной Республики в Южно-Китайском море, поддерживающей противоправные претензии на морское пространство, мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона", - утверждается в документе. Вашингтон, Сеул и Токио также выступили против милитаризации территорий в регионе. Они подтвердили приверженность "международному праву, включая свободу судоходства и полетов" над акваторией региона.

"Мы подтверждаем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как неотъемлемого элемента безопасности и процветания международного сообщества. Мы не изменяем наших основных позиций по Тайваню и призываем к мирному урегулированию тайваньской проблемы", - добавили авторы документа.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.