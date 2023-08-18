ECOWAS 19 августа может направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками

В сообществе рассчитывают продолжить следовать мирному пути восстановления конституционного строя в этой стране

ДУБАЙ, 18 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) в субботу, 19 августа, может направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками.

Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в Гане встречи начальников генштабов ВС государств ECOWAS.

"Завтра, возможно, миссия ECOWAS отправится в Нигер, чтобы продолжить следовать мирному пути восстановления конституционного строя [в этой стране]", - цитирует Мусаха агентство AFP.