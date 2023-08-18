На Украине расследуют действия полицейских, не допускавших монахов УПЦ в лавру в Киеве

По словам адвоката Никиты Чекмана, речь идет о событиях возле 39-го корпуса монастыря 19 апреля 2023 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины начало следственные действия в отношении сотрудников полиции, которые ограничивали доступ монахам и верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Территориальное управление Государственного бюро расследований выполнило определение суда и начало досудебное расследование по признакам совершения сотрудниками Национальной полиции Украины уголовного преступления. Мотивируя необходимостью обеспечения общественной безопасности и порядка в Киеве во время проведения мероприятий с массовым участием граждан, сотрудники правоохранительного органа препятствовали доступу представителям монастыря к культовым зданиям и сооружениям, ограничивали доступ верующим Украинской Православной Церкви к участию в богослужениях", - написал он в Telegram-канале.

По словам адвоката, речь идет о событиях возле 39-го корпуса монастыря 19 апреля текущего года. В тот день, согласно информации Союза православных журналистов, в лавру вошла группа полицейских и начала блокировать вход в помещения. Затем руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" взломало замки помещений монастыря, опечатав 39-й корпус. В свою очередь возле здания собрались несколько десятков сторонников УПЦ, которые попытались прорваться в него. Произошла потасовка, собравшиеся смогли взломать дверь, несмотря на усилия полиции, некоторые вошли в корпус. После этого к корпусу прибыло спецподразделение полиции с автоматами, спустя некоторое время покинувшее территорию лавры.

Чекман обвинял руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" в незаконном взломе помещений монастыря, в связи с чем УПЦ подала заявление на сотрудников полиции. Представители заповедника подали ответное заявление в правоохранительные органы, где указывалось, что верующие якобы нарушали общественный порядок на территории монастыря.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. При содействии полиции 6 июля комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов.

Хозяйственный суд Киева 9 августа признал законным расторжение договора аренды между Киево-Печерской лаврой и заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы.

Руководство музея-заповедника с 11 августа закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. В лавре снова начала работу инвентаризационная комиссия в сопровождении полицейских. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. В УПЦ сообщали, что полиция при этом не разрешала передать еду для заблокированных паломников. 18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.