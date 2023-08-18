Байден не стал комментировать назначение спецпрокурора по делу его сына

Президент США отметил, что этот вопрос находится под контролем министерства юстиции

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не стал комментировать выведение расследования по делу его сына Хантера на уровень спецпрокурора.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном Байдену был задан вопрос, касавшийся назначения Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу его сына.

"У меня нет комментариев относительно ведущихся расследований", - заявил Байден. По словам американского лидера, "этим [вопросом] занимается Министерство юстиции", выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры.