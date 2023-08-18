18 августа, 20:26
Военная операция на Украине

Байден заявил, что США постоянно работают с Украиной над поиском мирного урегулирования

По словам президента Соединенных Штатов, представители Киева и Вашингтона регулярно встречаются для обсуждения этого вопроса

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты постоянно работают с представителями Киева для поиска путей урегулирования конфликта на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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"Что касается мира, то мы все его хотим. Украинцы хотят его больше всего. Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по формуле мира и по принципу "ничего об Украине без Украины". Мы встречаемся с ними постоянно", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

При этом Байден отметил, что США в ситуации вокруг Украины не могли действовать иначе. "Если бы мы тогда ничего не сделали, каким бы сигналом это стало для Китая насчет Тайваня?" - указал он.

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Теги:
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