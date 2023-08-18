Байден заявил, что США постоянно работают с Украиной над поиском мирного урегулирования

По словам президента Соединенных Штатов, представители Киева и Вашингтона регулярно встречаются для обсуждения этого вопроса

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты постоянно работают с представителями Киева для поиска путей урегулирования конфликта на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Что касается мира, то мы все его хотим. Украинцы хотят его больше всего. Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по формуле мира и по принципу "ничего об Украине без Украины". Мы встречаемся с ними постоянно", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

При этом Байден отметил, что США в ситуации вокруг Украины не могли действовать иначе. "Если бы мы тогда ничего не сделали, каким бы сигналом это стало для Китая насчет Тайваня?" - указал он.

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.