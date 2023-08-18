18 августа, 20:26

Байден чуть не уронил "переводчик" на пресс-конференции с Кисидой и Юн Сок Ёлем

Президент США также забыл, кому должен быть передать слово после своего выступления

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи чуть не уронил устройство для синхронного перевода, из-за чего запнулся во время выступления.

Байден рассказывал о планах трех стран нарастить сотрудничество по обеспечению устойчивости цепочек поставок, однако в какой-то момент стал поправлять лежащий на трибуне провод, из-за чего запнулся в первый раз. Через несколько секунд ситуация повторилась. После этого Байден остановился, прервал речь и переложил "переводчик" на другой угол стола, сказав: "Простите, он падал".

Через несколько минут Байден вновь запнулся, когда уже завершил речь и намеревался передать слово гостям. "Теперь я передаю слово... Кому я передаю слово?" - спросил американский лидер. Диктор за кадром объявил, что слово передается Юн Сок Ёлю. Байден рассмеялся и сказал: "Мне потребовался глас Божий, чтобы сказать это".

Традиционно во время международных встреч первой слово берет принимающая сторона, затем оно передается гостям в соответствии с дипломатическим протоколом. 

Теги:
ЯпонияСШАРеспублика КореяКисида, ФумиоБайден, ДжоЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
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