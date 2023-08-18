В Сирии в результате удара турецкого беспилотника погибли три курдских командира

Дрон атаковал колонну курдов на шоссе между населенными пунктами Нобуль и Эз-Захра, передает телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецких ВВС атаковал военно-транспортную колонну курдских формирований на севере Алеппо. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате нанесенного удара убиты три полевых командира курдских "Сил народной самообороны" (СНС), которые находились в одном автомобиле.

По его информации, беспилотник атаковал колонну курдов на шоссе между населенными пунктами Нобуль и Эз-Захра.

Ранее СМИ сообщили о налете турецких БПЛА на населенный пункт Эт-Тавиля, который расположен рядом с автотрассой М4, соединяющей западные и восточные районы Сирии.

Артиллерия турецкой армии и поддерживаемых Анкарой группировок сирийской вооруженной оппозиции подвергла обстрелу поселки Бейлуния и Шеверга, находящиеся под контролем бойцов СНС. Огонь велся из орудий и минометов, о пострадавших среди мирных жителей и нанесенном материальном уроне данных не поступило.

В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн в 65 км от административного центра Алеппо по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских СНС. В ходе военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах была создана зона безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо.