Экс-посол Франции считает, что США будут готовы вести переговоры с РФ по Украине

Жерар Аро объяснил, что для Вашингтона в геополитическом плане приоритетнее китайское направление

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. США будут готовы обсуждать с Россией условия завершения конфликта на Украине, поскольку для них в геополитическом плане приоритетнее китайское направление. Такое мнение выразил бывший посол Франции в США и бывший постпред этой страны при ООН Жерар Аро в эфире телеканала LCI.

"США не смогли быстро положить конец этой войне, которая является для них отвлекающим геополитическим фактором. [Для Вашингтона] приоритет - это Китай. Они не хотят, чтобы Россия наложила руку на Украину, но я лично убежден - и слышал об этом, - что США будут готовы вести переговоры с Россией, но нужно добиться на это согласия России. А переговоры подразумевают уступки", - сказал Аро.

Французский дипломат отметил, что еще на саммите НАТО в Вильнюсе американцы выступали против объявления по итогам встречи о вступлении Украины в альянс. По его словам, лично президент США Джо Байден выразил мнение, что такой шаг "наверняка убьет любые перспективы переговоров с Россией". "Некоторые страны испытали облегчение от занятой им позиции и поспешили спрятаться за американцами. В Европе некоторые столицы, особенно в западной части, хотят как можно скорее положить конец этой войне, то есть провести переговоры", - заявил Аро.

При этом посол считает, что Запад сделал недостаточно для того, чтобы обеспечить Киеву на будущих переговорах наилучшую позицию, задерживая поставки новых вооружений. Он полагает, что сейчас на кону уже не стоит вопрос об эскалации конфликта или "войне любой ценой", поскольку от соотношения сил воюющих сторон будет зависеть и их позиция на переговорах.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Комментируя эту позицию, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг наличие подобных планов в администрации США.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Норвегии 17 августа, что только Киев может решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо для него за столом переговоров. Как отметил в этой связи вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале, Столтенберг фактически признал, что мирные переговоры между РФ и Украиной не начинаются именно из-за позиции официального Киева.