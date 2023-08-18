Французский дипломат усомнился в перспективе захвата Киевом Крыма

Бывший посол Франции в США Жерар Аро считает, что украинское контрнаступление буксует и что дело идет к "сценарию войны на истощение"

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Провалы попыток Киева в проведении контрнаступления против российских вооруженных сил вызывают сомнения в реальности планов по захвату ими Крыма. Такое мнение высказал бывший посол Франции в США и бывший постпред этой страны при ООН Жерар Аро в пятницу в эфире телеканала LCI.

"Украинское контрнаступление буксует, время проходит, уже близится осень, а ВСУ все отчаянно пытаются пробить линию обороны русских. Но <...> пока что следует признать, что это контрнаступление далеко от успеха. Это констатирует и The Washington Post. Таким образом, к сожалению, мы приближаемся к сценарию войны на истощение", - сказал он.

В этом контексте он прокомментировал опубликованное на этой неделе интервью экс-президента Франции Николя Саркози газете Le Figaro, в котором он заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими. Французский дипломат сразу предупредил, что не согласен с бывшим лидером Франции практически по всем вопросам, но выразил сожаление в связи с резкой реакцией некоторых французских политиков на его слова.

"Саркози, в частности, затронул вопрос о Крыме, и все сразу завопили. Но я не знаю много действующих военных или политиков, которые искренне считали бы, что Украина способна вернуть себе Крым", - отметил дипломат.

Аро также отреагировал на просьбу прокомментировать распространяемые киевскими властями пропагандистские ролики с призывами к гражданам воевать против России в ВСУ. По его словам, "со стороны украинского правительства произошла смена позиции с целью подготовить граждан к худшему". "Сегодня украинское правительство должно объявить своим гражданам, <…> что на самом деле война будет долгой и что страдания населения лишь начинаются", - констатировал он.

В четверг газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на информацию разведывательных служб США о том, что Украина не сможет достичь поставленных перед началом контрнаступления задач. Эти выводы уже вызвали споры между членами Конгресса. Часть из них настаивает, что неудачи Украины свидетельствуют о бессмысленности дальнейшего оказания ей военной помощи.