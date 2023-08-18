СМИ: США могут попытаться превратить G7 в "восьмерку", включив в нее Южную Корею

Как пишет газета South China Morning Post, в дальнейшем Сеул также может стать участником Четырехстороннего диалога по безопасности

ГОНКОНГ, 18 августа. /ТАСС/. Следующей целью США после сближения Сеула и Токио может стать включение Республики Корея в Группу семи (G7) и превращения этого объединения в "восьмерку". Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, хотя Япония ранее выступала против этого, на следующем этапе можно ожидать подключения Южной Кореи не только к G7, но и таким многосторонним механизмам, как Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию).

Кроме того, газета указывает, что в будущем США, Южная Корея и Япония могут начать проводить трехсторонние военные учения на территории друг друга. Еще одной вероятной сферой сотрудничества могут стать поставки Японии южнокорейских вооружений для укрепления отношений между вооруженными силами двух стран.

Как отмечает South China Morning Post, нынешнее сближение Южной Кореи и Японии стало возможным во многом благодаря южнокорейскому президенту Юн Сок Ёлю. "До избрания Юн Сок Ёля, Япония и [Южная] Корея были готовы вцепиться друг другу в горло", - приводит газета слова аналитика Eurasia Group Джереми Чана, который ранее работал в структурах Госдепартамента США в Китае и Японии. Несмотря на то, что достигнутые на саммите договоренности являются довольно скромными, пишет газета, они могут в перспективе привести к значительному прогрессу, если инициированная южнокорейским президентом разрядка в отношениях Токио и Сеула "пустит корни".

Группа семи - неформальное объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" оно существовало в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8). В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия "не цепляется за формат "восьмерки". "Если наши западные партнеры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть, мы за него не цепляемся", - указывал он. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что РФ не стремится возродить формат Группы восьми, так как полностью удовлетворена эффективностью G20.