США, Южная Корея и Япония заложили на саммите институциональные основы сотрудничества

Говоря о ситуации на Украине, южнокорейский лидер Юн Сок Ёль также заявил, что три страны намерены укрепить координацию при оказании помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Саммит в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) заложил институциональные основы для дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества Республики Корея, США и Японии. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.

"Для содействия стабильному развитию трехстороннего сотрудничества мы заложили для него институциональные основы на многих уровнях и во многих областях", - сказал лидер Южной Кореи. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

Говоря о ситуации на Украине, Юн Сок Ёль заявил, что лидеры трех стран намерены укрепить трехстороннюю координацию при оказании помощи Киеву.

По словам южнокорейского президента, обмен данными о ракетах КНДР в реальном времени будет начат до конца года. Об этом стороны договорились на саммите в Камбодже в ноябре 2022 года. Глава государства добавил, что стороны обсудили "практические формы сотрудничества по укреплению совместного потенциала" по реагированию на "ядерную и ракетную угрозы" КНДР на фоне совершенствования соответствующих разработок в народной республике.

Юн Сок Ёль также предложил провести следующий трехсторонний саммит в Южной Корее. "Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся в Республике Корея", - сказал он.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и Юн Сок Ёль провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Это первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий. Предыдущая встреча состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.