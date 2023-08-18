Кисида обсудил с Байденом Китай и санкции против России

Премьер-министр Японии и президент США договорились о сохранении антироссийских рестрикций и решительной поддержке Украины в сотрудничестве с Группой семи и другими странами-единомышленниками

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в ходе состоявшейся двусторонней встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, санкции против РФ и вопросы, связанные с Китаем. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

"Оба лидера договорились о сохранении жестких санкций против России и решительной поддержке Украины в тесном сотрудничестве с Группой семи и другими странами-единомышленниками", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Кроме того, Кисида и Байден "подтвердили важность сотрудничества с Китаем в решении общих задач". "Два лидера также подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали к мирному урегулированию проблем", - отмечается в сообщении МИД Японии.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Также это стало первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий.