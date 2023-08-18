На саммите в Кэмп-Дэвиде не обсуждали планы Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль пояснил, что этот вопрос не входил в повестку дня

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Лидеры Республики Корея, США и Японии не обсуждали планы Токио по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан во время своей встречи в Кэмп-Дэвиде. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита.

"Этот вопрос не поднимался во время нашего саммита, потому что он не входил в повестку дня", - сказал южнокорейский президент. Он заявил, что сброс воды должен пройти в соответствии с рекомендациями, установленными МАГАТЭ, и научными принципами, поскольку в случае, если сброс будет иметь негативный эффект, он затронет не только Республику Корея, США и Японию, но и весь Тихий океан.

По словам лидера Южной Кореи, после того, как Токио приступит к реализации планов, будет необходима открытая публикация данных о ходе сброса воды.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и Юн Сок Ёль проводят встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Также это станет первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий.