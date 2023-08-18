18 августа, 20:58
Военная операция на Украине

Байден заявил, что ему не пришлось уговаривать руководство Японии помогать Украине

По словам президента США, Токио предоставил Киеву значительный объем финансовой и гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Администрации Соединенных Штатов не пришлось уговаривать японское руководство оказывать помощь Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 18 августа 2023 года

"Я, моя страна, руководство моей страны и обе партии [Конгресса] весьма признательны Японии за ее помощь в ситуации вокруг Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

По словам Байдена, Токио предоставил Киеву "значительный объем финансовой и гуманитарной помощи", а также военные средства. "[Япония] присоединилась ко многим другим странам в деле привлечения России к ответственности с помощью международных санкций. Если мне не изменяет память, а я думаю, что так оно и есть, господин премьер-министр, мы оказались в таком положении, что, когда я звонил вам по поводу Украины, мне не нужно было вас ни в чем этом убеждать", - добавил американский лидер.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд. В то же время с февраля 2022 года Япония ограничивалась передачей Украине, как подчеркивают в Токио, нелетальной помощи - например шлемов и бронежилетов. Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию в настоящее время фактически попадают только США. В стране 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители Либерально-демократической партии и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

Между тем Япония уже передавала украинской стороне военные грузовики и другие транспортные средства. В МИД РФ расценили это как поставку Украине военной техники и подчеркнули, что она ведет к эскалации боевых действий, еще глубже загоняет отношения Японии с Россией в опасный тупик и не останется без последствий. Токио также заявил о намерении предоставить Киеву системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов. 

Теги:
ЯпонияУкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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