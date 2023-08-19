Байден сообщил, что на саммите США, Южной Кореи и Японии обсудили касающиеся КНР вопросы

При этом президент Соединенных Штатов подчеркнул, что мероприятие не было полностью посвящено Китаю

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Саммит США, Южной Кореи и Японии не был посвящен исключительно обсуждению вопросов, касающихся Китая, однако они были затронуты. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Этот саммит не был посвящен Китаю. Цель встречи состояла не в этом. Конечно, речь о Китае заходила", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Не сказать, что мы не разделяем обеспокоенность относительно принуждения экономическими методами или вызванной Китаем повышенной напряженности, - продолжил глава администрации США. - Но на самом деле этот саммит бы посвящен нашим отношениям друг с другом и углублению сотрудничества по целому ряду вопросов, выходящих далеко за рамки затронутых нами непосредственных проблем". По словам Байдена, встреча была направлена на "большее процветание и безопасность Индо-Тихоокеанского региона".

Состоявшийся саммит стал первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий. Предыдущая встреча состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.