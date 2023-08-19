Шольц рассказал, после чего в 2022 году осознал опасность обострения ситуации на Украине

На вопрос, не создается ли впечатления, что немцы устали от конфликта, канцлер ФРГ ответил отрицательно

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, после чего на встрече 15 февраля 2022 года с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве осознал всю опасность обострения ситуации на Украине.

"Дело обстоит так: я ему [Путину] задал один вопрос: "Когда я сяду в свой правительственный самолет и буду вылетать из Москвы, увижу ли я боевые самолеты из Москвы в направлении Украины?" Он на него не ответил словом "нет", к чему нужно было отнестись очень серьезно", - сообщил канцлер во время подиумной дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine. Канцлер заметил, что до этого ему было ясно "то, что возможно [нечто] серьезное".

Шольц снова подверг критике действия России на Украине, высказав мнение, что они не имеют "никакого рационального эффекта". Он также назвал "надуманными" опасения Путина касательно расширения НАТО и размещения ею вооружений все ближе к границам РФ.

На вопрос, не создается ли впечатления, что немцы устали от происходящего на Украине, он ответил отрицательно. "Нет. Я ощущаю, что эта война волнует большинство немцев", - считает канцлер.

Шольц снова заверил, что у Запада нет планов по смене власти в РФ. "Мы не стремимся к смене режима", - утверждал он. "Большая проблема заключается в том, что Россия, конечно, является страной, занимающей большую площадь в Европе, и так это всегда будет", - заявил глава правительства ФРГ. По его словам, обеспечить безопасность в Европе можно только сообща. "Это основная мысль ОБСЕ, Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Основополагающего акта Россия - НАТО. Были сделаны громкие шаги к взаимопониманию, ведь перспективой было то, что мы, несмотря на разногласия, будем договариваться друг с другом", - сказал Шольц.