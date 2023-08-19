Telegraph: Сунак отказался от масштабных перестановок в британском правительстве

Газета указала, что главы нескольких ведомств, вероятно, сохранят за собой свои места, однако позиции их заместителей могут занять более молодые кадры из правящей Консервативной партии

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов масштабно обновить состав правительства в ближайшее время. Как сообщила газета The Daily Telegraph, вместо этого глава британского кабмина сменит лишь тех министров, которые уже заявили о своем стремлении уйти из политики.

В частности, речь идет о руководителе Минобороны Соединенного Королевства Бене Уоллесе, который в июле в интервью газете The Times рассказал о своем желании покинуть правительство. Согласно The Daily Telegraph, наиболее вероятным преемником Уоллеса является заместитель главы Минфина Джон Глен. Кроме того, из кабмина, по всей видимости, уйдет замглавы Минздрава Уилл Квинс. Планируется, что о перестановках будет объявлено до возращения депутатов к парламентской работе после каникул 4 сентября.

Ранее в британских СМИ говорилось, что Сунак может масштабно обновить состав правительства осенью, в том числе сменить Териз Коффи на посту министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития и Стива Баркли в должности главы Минздрава. The Daily Telegraph указала, что главы ведомств, вероятно, сохранят за собой свои места, однако позиции их заместителей могут занять более молодые кадры из правящей Консервативной партии.