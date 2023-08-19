Байден обсуждал Китай и Украину на двусторонних встречах с лидерами Японии и Южной Кореи

Все лидеры подтвердили свою готовность продолжать оказывать поддержку Киеву

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсуждал в пятницу Китай, Украину и вопросы безопасности на двусторонних встречах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем на полях трехстороннего саммита в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Об этом говорится в распространенных заявлениях Белого дома.

С обоими лидерами Байден обсудил "проблемы глобальной и региональной безопасности, а также вопросы развития двустороннего сотрудничества в области безопасности и экономики". Так, Байден и Юн Сок Ёль "обязались тесно сотрудничать в борьбе с противоправными программами разработки ядерного оружия и баллистических ракет КНДР". Все три лидера "подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину".

Президенты США и Республики Корея "подтвердили свою решимость содействовать миру и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Южно-Китайском море и по обе стороны Тайваньского пролива". Они "также отметили прогресс в экономическом сотрудничестве, особенно в области критических и новейших технологий, и подтвердили необходимость продолжения тесного взаимодействия между США и Республикой Корея в целях укрепления и усиления многочисленных коммерческих секторов".

Байден и Кисида "обязались тесно сотрудничать в решении проблем региональной безопасности". "Лидеры выразили обеспокоенность опасным поведением КНР в Южно-Китайском море, которое она демонстрирует в последнее время, отстаивая свои противоправные претензии на морское пространство. Они также подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - добавили в Белом доме. Президент и премьер "отметили значительный прогресс в области оборонного сотрудничества, в том числе планы по реализации программы совместной разработки" новой противоракеты, предназначенной для перехвата гиперзвукового оружия.

Под Вашингтоном прошла первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий. Предыдущая встреча состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.