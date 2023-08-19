В Японии на следующей неделе обсудят конкретные сроки сброса воды с "Фукусимы-1"

Японский премьер Фумио Кисида посетит АЭС, чтобы проверить готовность инфраструктуры к осуществлению сброса воды, передает телеканал NHK

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен на следующей неделе провести встречу с министрами для обсуждения конкретных сроков начала сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, Кисида, который сейчас посещает США для участия в трехстороннем саммите с президентом Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, сразу после возвращения из поездки посетит АЭС "Фукусима-1", чтобы проверить готовность инфраструктуры к осуществлению сброса воды. После этого он также встретится с представителями рыболовных кооперативов.

Власти Японии изначально планировали начать сброс очищенной от радиации воды с АЭС весной - летом 2023 года.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны нескольких стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.